3.02.2019
Nilüfer Yanya'dan yeni single: In Your Head
Heavyweight Champion of the Year'ın ardından, yeni albümün habercisi olan ikinci single’ı In Your Head'i müzikseverlerle paylaştı.
Sanatçının 17 parçadan oluşan ilk albümü Miss Universe, ATO Records / PIAS & GRGDN Müzik işbirliği ile 22 Mart’ta yayında olacak.
Tüm dünyada başarıyla adından söz ettiren, müzik dünyasının yükselen yıldızı Nilüfer Yanya, İngiliz bir anne ile Türk bir babanın kızı.
14 Kasım’da başlayan Interpol turnesinin açılışını gerçekleştiren Nilüfer Yanya, bu iki konser ile, ard arda iki gece Londra’nın en önemli mekanı Royal Albert Hall sahnesindeydi.
2019’a ABD’de Sharon Van Etten ile turnesiyle hızlı bir giriş yapan sanatçı, Şubat sonu bu turnesini tamamlayacak ve ardından bugüne kadarki en büyük İngiltere, Avrupa turnesi kapsamında dinleyicileriyle buluşmak için yollarda olmaya devam edecek.
28 Mart’ta babasının atalarının evi olan İstanbul’da -Babylon sahnesinde- Türk müzikseverlerle buluşacak olan Yanya, 9 Nisan’da Evolutionary Arts Hackney, London’da bugüne kadarki en büyük Londra konserini verecek.
NİLÜFER YANYA 2019 TURNESİ
6 Şubat | 9:30 Club, Washington
7 Şubat | Union Transfer, Philadelphia
8 Şubat | Royale, Boston
9 Şubat | Beacon Theatre, New York City
11 Şubat | Danforth Music Hall, Toronto
13 Şubat | Majestic Theatre, Detroit
14 Şubat | Thalia Hall, Chicago
15 Şubat | Thalia Hall, Chicago
16 Şubat | Firsy Avenue, Minneapolis
18 Şubat | Gothic Theatre, Englewood
19 Şubat | Metro Music Hall, Salt Lake City
21 Şubat | Crystal Ballroom, Portland
22 Şubat | The Imperial, Vancouver
23 Şubat | Neptune Theatre, Seattle
26 Şubat | The Filmore, San Francisco
28 Şubat | The Observatory North Park, San Diego
1 Mart | The Theatre, LA
28 Mart | Babylon, Istanbul
3 Nisan | CCA, Glasgow
4 Nisan | YES, Manchester
5 Nisanl | Brudenell Social Club, Leeds
6 Nisan l | The Cluny, Newcastle
8 Nisanl | O2 Academy Leicester University, Leicester
9 Nisan | Evolutionary Arts Hackney, London
11 Nisan | Hare & Hounds, Birmingham
12 Nisan | Thekla, Bristol
13 Nisan| O2 Academy Oxford, Oxford
14 Nisan | The Haunt, Brighton
16 Nisan | Bitterzoet, Amsterdam
17 Nisan | Nochtwache, Hamburg
18 Nisan | Kantine am Berghain, Berlin
19 Nisan| Motel Mozaique, Rotterdam
21 Nisan Chelsea Club, Vienna
22 Nisan | Ampere, Munich
24 Nisan | Exil, Zurich
25 Nisan | Blue Shell, Koln
26 Nisan | Le Point Ephemere, Paris
29 Nisan | Les Nuits Botanique Festival, Brussels
30 Nisan | Merleyn, Nijmegen
1 Mayıs | ACU, Utrecht
1 Haziran | Primavera Sound, Barcelona, Spain
8-12 Ağutos | Belle & Sebastian Boaty Weekender (Sharon Van Etten ile birlikte)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder