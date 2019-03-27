'Saz'ın dünya prömiyeri 38. İstanbul Film Festivali'nde!

2000 yıldır kuşakları bir araya getiren sazın, yüzyıllardır nasıl hâlâ birçok kültürün kalbinde yer aldığını öğrenmek isteyen Nachtmanova, Berlin’den yola çıkıp yedi ülke, 10.000 kilometre aşarak sazın doğum yeri Horasan’a gidiyor.
Yönetmen Stephan Talneau’nun bir yol belgeseli haline getirdiği Saz filmi, dünya prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali kapsamında 5 Nisan Cuma akşamı 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda yapacak.
Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Orta Asya üzerine eğitimini sürdüren Petra Nachtmanova, Türk göçmenlerin 50 yıl önce Almanya’ya getirdiği ve hâlâ ilk günkü gibi tutkuyla yaşatılan köklü saz geleneği ile Kreuzberg’de tanışıyor.
Aylar süren araştırmaları sırasında, zamanı ve sınırları aşmış bu çalgıya dair yüzlerce soruyla karşılaşan müzisyen, bu telli çalgının efsanevi kökenlerini aramak için sırtında bağlamasıyla hayatının yolculuğuna çıkıyor.
Berlin’den başlayan yolculuk, Balkanlardaki gizli köyler üzerinden kalabalık İstanbul’a, oradan Anadolu’nun tepelerini aşarak Kafkas Dağlarına ve Azerbaycan aşıklarına ulaşarak, sazın doğduğuna inanılan gizemli Horasan Bölgesi’nde son buluyor.
Petra Nachtmanova, sembolik anlamları olan bu şehirlerden geçerek orada yaşayan müzisyenlerin hissettikleri ve anlattıkları üzerinden, ezgilere konu olan, yazılmamış efsaneleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
Bosnalı saz ustalarıyla, takım elbiseleriyle dağlara çıkan müzik erbaplarıyla ve Blues Rock’un muhtemel mucitleri Türkmenlerle tanışan yetenekli müzisyen, her karşılaşmada tek bir şey istiyor: “Bana eve götürebileceğim bir şarkı çalın”.
Başlardaki kuşkucu şaşkınlık yerini önce hayranlığa, en sonunda da derin bir güvene bırakıyor.
|Stephan Talneau ve Petra Nachtmanova
Belgeselde Nachtmanova, sazın öyküsünü Erkan Oğur, Erdal Erzincan, Murat Ertel, Gjovali Shani, Bosnalı Saz grubu “Sevdah”, Suat Kaya, Ayşe Sewaqî, Aşık Mübariz Aliyev ve Seyed Arash Shahriyari gibi müzisyenlerle birlikte keşfediyor
Müziğin gücünü gösteren ve dünyanın sınırlarını zorlayan “Saz”, kültürler ve zaman arasında köprü kuran bir yol filmi.
Film sektöründe 12 yıllık deneyime sahip yapımcı, editör ve yönetmen Stephan Talneau’nun ilk filmi “Saz”, bir Avrupalı’nın gözünden insanların ortak kültürünü arayış yolculuğu.
Yapımcılığını C. Cay Wesnigk’in üstlendiği Anthromedia yapımı belgesel; öznel bir bakışla şehirden şehre, yaylalardan dağlara, kültür ve zamanlar arasında köprü kurarak sazın özüne çıkılan yolculukta türküleri kovalıyor.
“Saz” belgeseli, İKSV’nin 5-16 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlediği 38. İstanbul Film Festivali’nin Musikişinas bölümünde sinemaseverlerle ve müzik tutkunlarıyla buluşacak.
Musikişinas’ta dünyanın farklı bölgelerinde müzik tarihine damga vurmuş ikonik isimlerin özgün ve çarpıcı hikâyelerini anlatan filmler yer alıyor.
5 Nisan Cuma akşamı saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda dünya prömiyerini yapacak olan “Saz”; 7 Nisan Pazar günü 16.00’da Cinemaximum Zorlu Center’da ve 9 Nisan Salı günü 13.30’da Cinemaximum City’s 3’te gösterilecek.
Festivalin tüm biletleri, Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.
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