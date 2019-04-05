38. İstanbul Film Festivali başladı!

Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filminin 467 seansta gösteriminin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali, 4 Nisan Perşembe akşamı Uniq İstanbul’da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.
Törene Türkiye sinema dünyasından seçkin isimlerin yanı sıra Edmond filminin Fransız oyuncuları Thomas Solivérès ile Lucie Boujenah da katıldı.
Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde festivalin Sinema Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.
Festivale yüksek katkıda bulunan tema sponsorları Anadolu Efes ve Yapı Kredi’ye, festivalin Dünden Bugüne Türk Klasikleri Özel Gösterim Sponsoru Zurich Sigorta’ya teşekkür plaketlerini İKSV Genel Müdürü Görgün Taner takdim etti.
Törende ayrıca İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve Konaklama Sponsoru The Marmara Collection’a plaketleri sunuldu. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne, festivale destek veren tüm kurum, kuruluşlar ve hamilere teşekkür edildi.
Törende festivalin yarışmaları ile jüri üyeleri de tanıtıldı. Festivalde Uluslararası ve Ulusal Yarışma, Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması olmak üzere beş başlık altında 52 film yarışıyor. Festivalde gösterilecek Türkiye yapımı 6 kurmaca ilk film, genç yaşta kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana verilen ve CMYLMZ Fikirsanat tarafından desteklenen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak. Kazanan filmler, 16 Nisan Salı akşamı yapılacak İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.
38. İstanbul Film Festivali Sinema Emek Ödülü
Festivalin bu yılki Sinema Emek Ödülü’nün sahibi yıllardır film kültürü ve kolektif sinema belleğini savunan, 1960’ların sonlarında Türk Sinematek Derneği’nin kurucuları arasında yer alan, Kadıköy Sinematek/Sinemaevi projesinin tasarımcısı ve yöneticisi, izleyiciye sinema sevgisini aşılama heyecanını hiç kaybetmemiş sinema dostu, akademisyen Jak Şalom’a verildi. Jak Şalom’a ödülünü İstanbul Film Festivali kurucularından, festivalin eski direktörü Hülya Uçansu takdim etti.
38. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri
38. İstanbul Film Festivali’nin ilk Sinema Onur Ödülü, 1958’den bu yana yüzü aşkın yapımla Yeşilçam’a star sistemini getiren; izleyiciye “aşkı öğreten adam”, kendisini büyük üne kavuşturan Yaprak Dökümü’yle Samanyolu’ndan, Yeşilçam’ın ilk ortak yapımı Altın Çocuk serisine ve bu yıl festivalde de izleme fırsatı bulacağımız, sinemamızın ilk havacılık filmi Şafak Bekçileri’ne yüzü aşkın yapımı oyunculuğu ve yapımcılığıyla taçlandıran, Türk sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy’a sunuldu. Göksel Arsoy’a ödülü Sinema Onur Ödülü sahibi Suzan Avcı tarafından takdim edildi.
Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü, 1965’te başlayan kariyerinde Çiçekçi Kız, Buzlar Çözülmeden, Güneşe Giden Yol, Ayrılık Şarkısı, Yarın Çok Geç Olacak, İlk ve Son, Elveda, Senede Bir Gün gibi yüze yakın filmde rol alan, Kartallar Yüksek Uçar dizisindeki karakteriyle ününü pekiştiren ve daha sonra Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya ve Mahpeyker-Kösem Sultan gibi dizilerde rol alarak yeni nesillerin de gönlünde taht kuran Selda Alkor’a sunuldu. Alkor’un ödülü Nurgül Yeşilçay tarafından takdim edildi.
38. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise, sinemaya 1962 yılında kurgucu olarak başlayan ve yüzlerce filmde asistanlık yapan, ilk filmi Endişe ile En İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil altı ödül kazanan; sinemamıza yönetmen olarak Altın Palmiye dahil 11 Uluslararası Ödül kazandıran, 23 ulusal ödül kazanan, yakın tarih sinemacısı olarak toplumsal ve ekonomik nedenlerle insanımızın değişimini, kültürel çatışmaları beyazperdeye aktaran, doğa-insan çatışmasını sinemaya en iyi aktaran ve 1994’te Amerikalı filmiyle Türk sinemasına yeni bir soluk getiren Şerif Gören’e sunuldu. Şerif Gören’e ödülü Kadir İnanır tarafından takdim edildi.
|38. İstanbul Film Festivali afiş yüzü Halil Gökhan Tuna açılış töreni sırasında afişin önünde
Festival Edmond Filmiyle Açıldı
Açılış töreninin ardından, Edmond Rostand’ın şanı yüzyılları aşan oyunu, ünlü Cyrano de Bergerac’ın ortaya çıkış hikâyesini anlatan Edmond’un gösterimiyle başladı. Edmond’u “Fransız tiyatrosunun prensi” lakaplı genç deha, dramaturg, oyuncu ve oyun yazarı Alexis Michalik, kendi yazdığı aynı adlı gişe rekortmeni oyunu sinemaya kendi uyarladı; senaryosunu yazdığı filmi kendi yönetti. Galalar bölümünde gösterilen Edmond’un Fransız oyuncuları Thomas Solivérès ile Lucie Boujenah filmi sunmak üzere açılış törenine katıldı.
Sinema Şöleni Başlıyor
38. İstanbul Film Festivali’nde 5-16 Nisan tarihleri arasında, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere ve gizli kalmış hazinelere 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festival gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s, Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu ve Kadıköy’de Rexx ve Kadıköy Sinemaları’yla İstanbul’un farklı köşelerine yayılacak. Festival uluslararası konukları, sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikleriyle 12 gün boyunca İstanbul’da sinema şöleni yaşatacak.
Festivali Yenilenen İKSV Mobil’den Takip Edin
Daha iyi bir deneyim için İKSV Mobil uygulaması Loodos Teknoloji’nin katkılarıyla yeniden tasarlandı. Rengârenk bir tasarımla etkinlikleri takip etmek artık daha keyifli. Yeni eklenen özelliklerle kendi profilinizi oluşturarak, İstanbul Film Festivali’nde izlemek istediğiniz filmleri takviminize ekleyebilir, programınızı İKSV Mobil’den oluşturabilirsiniz.
İKSV Mobil ile ayrıca İKSV etkinliklerini kategoriler özelinde listeleyip filtreleyebilir; sanatçı, mekân ve etkinlik adına göre arama yapabilir; etkinlikleri harita üzerinde görüntüleyip yol tarifi alabilirsiniz. Uygulama App Store’dan ve Google Play’den indirilebiliyor.
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