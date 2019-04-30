30.04.2019
En liberté! / Seninle Başım Dertte
Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasında geçen filmin başrolünde İlk Dövüşte Aşk, Meçhul Kız ve 120 Beats Per Minute’dan tanıdığımız Adèle Haenel yer alıyor.
Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan komiser eşinin ölümünden sonra onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir.
Dahası, Antoine adlı masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına neden olmuştur.
Yvonne, hapisten salıverilen Antoine’a kendini eskort olarak tanıtır ve bir şekilde hayatı mahvolmuş, biraz da ruhsal dengesini kaybetmiş bu adama yardımcı olmayı kendine görev edinir..
(15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Şiddet ve olumsuz örnek unsurları içerir.)
En liberté! / Seninle Başım Dertte / The Trouble with You, 26 Nisan'da vizyona girdi..
Yönetmen: Pierre Salvadori
Oyuncular: Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou
Yapım: Philippe Martin, David Thion
Ülke: Fransa
Yıl: 2018
Tür: Dram - Komedi - Suç
Süre: 108’
Dil: Fransızca, Türkçe altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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