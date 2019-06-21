21.06.2019
Anna
Lucy ve Beşinci Element gibi filmlerde sinema tarihinin en farklı ve unutulmaz kadın aksiyon karakterlerini yaratan Luc Besson, merakla beklenen yeni filmiyle karşımızda.
Anna Poliatova, temelde bir suikastçıdır ama asla normal bir suikastçı değil.
Onun çarpıcı güzelliğinin altında dünyanın en korkulan ve yetenekli ajanlarından biri yatar.
24 yaşında olan Anna’nın kim olduğunu ve kaç farklı ülkede, kaç farklı hayata sahip olduğunu kimse bilmemektedir.
Genç kadın, Moskova pazarındaki sıradan bir satıcı mı, Paris’te yaşayan bir model mi, yozlaşmış bir polis mi, yoksa sadece zorlu bir satranç oyuncusu mu?
Onun gerçekte kim olduğunu bilmek için oyunun sonuna kadar beklemek gerekecektir.
Filmde güzel yıldız Sasha Luss’a (Valerian and the City of a Thousand Planets) Oscar ödüllü Helen Mirren (RED, Collateral Beauty), Luke Evans (Fast and Furious, Hobbit) ve Cillian Murphy (Inception, Dunkirk) eşlik ediyor.
Türk aktris Cansu Tosun’un da rol aldığı Anna, ülkemizde ABD vizyonuyla aynı hafta, 20 Haziran Perşembe günü gösterime girdi..
Yönetmen: Luc Besson
Senaryo: Luc Besson
Oyuncular: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy
Yapımcı: Marc Shmuger, Luc Besson
Görüntü Yönetmeni: Thierry Arbogast
Kurgu: Julien Rey
Müzik: Éric Serra
Yapım Yılı: 2019
Ülke: Fransa
Süre: 118 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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