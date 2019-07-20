20.07.2019
The Lion King / Aslan Kral
Babası Kral Mufasa’yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer.
Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz.
Mufasa’nın kardeşi ve tahtın önceki varisi olan Scar, kendi planlarını yapmıştır.
İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı, Simba’nın sürülmesine sebep olur.
Simba, yeni birkaç arkadaşının da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır.
Filmin yıldızları; Simba’yı seslendiren Donald Glover, Nala’yı seslendiren Beyoncé Knowles-Carter, Scar’ı seslendiren Chiwetel Ejiofor, Mufasa’yı seslendiren James Earl Jones, Timon’u seslendiren Billy Eichner ve Pumbaa’yı seslendiren Seth Rogen.
Muhteşem karakterlere en gelişmiş film teknikleriye, tamamen yeni bir şekilde tekrar hayat veren The Lion King / Aslan Kral, 19 Temmuz’dan itibaren sinemalarda!
Filmin mmknmrtb notu ::
Bu hafta vizyona giren Gloria Bell'in başına gelenin bir benzerini de bu filmde yaşadık dostlar..
Sebastián Lelio'nun, ilk filmin tüm duygusunu, hassasiyetini Hollywood yollarında yitirmiş vaziyette önümüze getirdiği o yeni filmi gibi; 1994 yılında, naif güzelliğiyle, yarattığı duygusal ambiyansla aklımızı alan The Lion King da gitmiş, teknolojinin soğukluğunu üzerinde taşıyan bu 'yeniden çevrim' gelmiş..
Aynı hikâyeyi ısıtıp tekrar sunan bu filmin bir amacı da, CGI (Bilgisayarla Yaratılmış Görüntü) teknolojisindeki olağanüstü gelişimi bir nevi belgelemek olsa gerek..
İlk filmden aklımıza kazınan öyküyü yeniden seyretmenin beyhudeliğini görmezden gelsek bile; ortada, animasyon denebilecek bir özelliğin izine, duygusuna rastlanamayacak bir 'animasyon' vardı..
Gerçek hayvanlara rol yaptırılmış izlenimi yaratan, şahane olduğu kadar da 'hakiki' bu figürlere ve onların ağızlarına hiç oturmayan/yakışmayan seslendirmeler adeta havada kalıyordu belki ama; yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan bu 'Shakespearvari' öyküye kayıtsız kalmak ise elbette mümkün değildi..
6,5 /10
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