9.08.2019
'Angry Birds Filmi 2' 16 Ağustos'ta vizyonda!
The Angry Birds Movie 2 / Angry Birds Filmi 2'de çatışmalarını bir başka düzleme taşıyorlar!
Hem Kuş, hem Domuz adalarını tehlikeye atan yeni bir tehdit ortaya çıktığında, Red (Yekta Kopan), Chuck (Sercan Gidişoğlu), Bomba (Boğaçhan Süzmen) ve Yüce Kartal (Mazlum Kiper) istikrarsız bir ateşkes başlatmak ve yurtlarını kurtaracak sıradışı bir süpertakım oluşturmak üzere Chuck’ın kız kardeşi Silver (Aysun Topar)’ı işe almanın yanı sıra, domuz Leonard (Sinan Divrik), asistanı Courtney (Melis Toklu) ve teknik uzman domuz Garry (Fatih Özacun)’yle de işbirliği yaparlar.
Sony Pictures Animation’ın Rovio Entertainment işbirliğiyle gerçekleştirdiği filmi Thurop Van Orman yönetti.
Filmin senaryosunu Peter Ackerman, Eyel Podell ve Jonathon E. Stewart yazdı, yapımcılığını John Cohen üstlendi..
The Angry Birds Movie 2 / Angry Birds Filmi 2, 16 Ağustos'ta 2D ve 3D seçenekleriyle Türkçe dublajlı olarak sinemalarda!
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