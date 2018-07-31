'Yuva' ve VR Filmi 'Selyatağı' Venedik'te!

Yuva, dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali’nde yapacak.
Yuva'nın dünyasından ilhamla tasarlanan, Deniz Tortum'un yazıp yönettiği Selyatağı VR filmi ise Venice VR'ın Biennale College bölümünde gösterilecek.
Yuva, Venedik Bienali çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri.
Anna Maria Aslanoğlu’nun (istos film) yapımcısı olduğu Yuva, bu programa Türkiye’den seçilen ilk film.
İlk filmi Körfez ile şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan bir adamın öyküsünü anlatan Yeksan, bu kez ormanda yaşayan bir adamı takip ediyor.
Çekimleri İğneada’da yapılan Yuva, ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın, şehre geri getirilmeye çalışılırken, doğanın da bu sürece müdahil olmasıyla, evrendeki yerini arayışının hikâyesini anlatıyor.
Vr Filmi 'Selyatağı'
Emre Yeksan'ın yazıp yönettiği Yuva’nın dünyasından ilhamla tasarlanan Deniz Tortum'un yazıp yönettiği Selyatağı VR filmi ise Venice Virtual Reality / Biennale College bölümünde gösterilecek. istos film ve Institute of Time işbirliğinde yapılan Selyatağı VR filmi, Venice VR bölümünde yer alan Türkiye’den ilk film.
YUVA
Yönetmen & Senaryo: Emre Yeksan
Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel, Okan Bozkuş
Görüntü Yönetmeni: Jakub Giza
Kurgu: Selda Taşkın
Sanat Yönetmeni: Osman Özcan
Ses Tasarım: Fatih Rağbet, Eli Haligua
Müzik: Mustafa Avcı
Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu
Yapım: istos film
SELYATAĞI
Yönetmen & Senaryo & Görüntü Yönetmeni: Deniz Tortum
Sanat Yönetmeni: Osman Özcan
Ses Tasarım: Mustafa Bal (Bal Sound)
Post-prodüksiyon: Ergin Şanal
Yapımcılar: Anna Maria Aslanoğlu, Fırat Sezgin
Yapım: istos film, Institute of Time
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