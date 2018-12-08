8.12.2018
Sibel’in fragmanı yayınlandı!
Sibel’in fragmanı yayınlandı.
Çok yakında vizyona girecek olan Sibel, 4 Aralık akşamı Gezici Festival’de Ankara’daki izleyicilerle ilk defa buluştu.
Gösterimin ardından Damla Sönmez, seyircilerden gelen soruları yanıtladı.
Sibel, İstanbul prömiyerini ise İstanbul Modern’de devam eden Biz de Varız! seçkisinde 15 Aralık’ta gerçekleştiriyor.
Kuşköy’de yaşayan ve ıslık diliyle konuşan 25 yaşındaki Sibel’in, ormanda bir yabancıyla karşılaşmasının ardından yaşadığı değişimi anlatan film, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üçüncü uzun metrajı.
Filmdeki performansıyla 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde ve 55. Ulusal Yarışma’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Damla Sönmez’e, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil, Elit İşcan, Meral Çetinkaya ve Gülçin Kültür Şahin eşlik ediyor.
Damla Sönmez’in performansı ve canlandırdığı güçlü kadın karakteriyle dikkat çeken film şimdiden otuzdan fazla uluslararası festivalde gösterildi ve ödüller topladı.
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