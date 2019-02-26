‘Aidiyet’ New York’ta!

Burak Çevik
’in yönettiği ve dünya prömiyerini yaptığı Berlinale’de ayakta alkışlanan Aidiyet
, şimdi de Amerika’ya gidiyor ve sinemanın geleceğini biçimlendiren yönetmenlerin davet edildiği New Directors / New Films
seçkisinde New Yorklu sinemaseverlerle buluşuyor.
Modern sanat müzesi MoMA ve Film Society of Lincoln Center’ın ortaklığında düzenlenen ve yarım asırlık tarihi boyunca bugünün bir çok usta sinemacısına keşif alanı sağlayan New Directors/New Films, 27 Mart-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve Aidiyet
, dünyanın dört bir yanından sadece 24 uzun metraj filmin davet edildiği festivalde, Türkiye sinemasını temsil edecek.
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