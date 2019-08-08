'Sar Başa' 23 Ağustos’ta vizyonda!

Üniversite sınavına hazırlanan Ussal, moda tasarımcısı olmak isteyen abisi, kuzenleri, müzisyen olmak isteyen Sabri ve basketbol antrenörü Kürşad ile birlikte yaşamaktadır.
Ussal, sınava bir gün kala yaşanan talihsiz bir olay neticesinde hafızasını yitirir.
Şimdi ekibin en son yaşadıkları günü tekrar yaşatarak Ussal’ın hafızasını geri getirmesi gerekiyor.
Sar Başa
, 23 Ağustos’tan itibaren sinemalarda..
Yönetmen: Berk Alan
Oyuncular: Alper Rende, Kemal Can Parlak, Ali Biçim, Alparslan Özmol, Bilge Su Işık, Naz Frambuaz, Amir Zakaria, Khontkar
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