26. Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj finalistleri açıklandı!

52 filmin başvurduğu yarışmada, 12 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.
Barış Atay’ın yönettiği Aden, Burak Çevik’in yönettiği Aidiyet, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan Bağlılık-Aslı, Serhat Karaaslan’ın yönettiği Görülmüştür, Nihat Durak’ın yönettiği Kapı, Eylem Kaftan’ın yönettiği Kovan, Pelin Esmer’in yönettiği Kraliçe Lear, Ali Aydın’ın yönettiği Kronoloji, Kıvanç Sezer’in yönettiği Küçük Şeyler, Cenk Ertürk’ün yönettiği Nuh Tepesi, Köken Ergün’ün yönettiği Şehitler ve Cihan Sağlam yönettiği Uzun Zaman Önce olmak üzere Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 12 film yarışacak.
|Kraliçe Lear
Jüri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. Beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.
Yarışmada yer alacak eserlerden ilki, Barış Atay’ın yönettiği “Aden”.
Yarışmanın ikinci filmi olan Burak Çevik’in “Aidiyet”i ise, 69. Berlin Film Festivali Forum bölümünde Calligari Ödülü için yarışmıştı. Film, Türkiye prömiyerini yarışma kapsamında Adana’da yapacak.
Finalist filmlerden “Bağlılık-Aslı” ise usta yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun imzasını taşıyor.
Yarışmanın finalistlerinden Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj filmi olan “Görülmüştür”, 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği (FEDEORA) tarafından en iyi film seçilmişti.
Yarışmada jüri önüne çıkacak bir diğer film ise Nihat Durak’ın “Kapı” adlı filmi.
Yine bir ilk film olan Eylem Kaftan’ın “Kovan”ı dünya prömiyerini Adana’da yapacak.
|Kapı
Pelin Esmer’in 25. Saraybosna Film Festivali’nde ilk kez seyirci karşısına çıkan “Kraliçe Lear” adlı filmi Türkiye prömiyeri ile Adana izleyicisiyle buluşacak.
Ali Aydın’ın yönettiği “Kronoloji” filmi de dünya prömiyerini yarışma kapsamında gerçekleştirecek.
Kıvanç Sezer tarafından yönetilen ve ilk ödülünü Karadağ'da düzenlenen Montenegro Film Festivali'nde alan “Küçük Şeyler”, yarışmanın bir diğer finalisti olarak karşımıza çıkıyor. Film, Türkiye’de ilk kez Adana’da gösterilecek.
Yönetmen Cenk Ertürk’ün ilk uzun metraj filmi olan ve 18. Tribeca Film Festivali’nden iki ödülle dönen “Nuh Tepesi” de Türkiye prömiyerini yarışma kapsamında, Adana’da yapacak.
Köken Ergün’ün yönettiği “Şehitler” isimli ilk uzun metraj filmi, yarışmanın bir diğer finalisti.
Altın Koza ödüllerinin son adayı ise Cihan Sağlam’ın yönettiği “Uzun Zaman Önce”. Dünya prömiyerini Adana’da yapacak olan film, yönetmenin ilk uzun metraj film çalışması olarak izleyiciyle buluşacak.
|Küçük Şeyler
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması”, “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” ve “Adana Kısa Film Yarışması” olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak.
Festivalde, yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Altın Koza Ödülleri” ise, 28 Eylül 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
“Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü” de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.
26. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ HAKKINDA
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin yeni yürütme kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından davet edilen usta isimlerden oluşuyor.
Ağırlıklı olarak Adanalı sanatçıların yer aldığı yeni yürütme kurulunda; Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin yer alıyor.
Festival direktörlüğünü ise, uzun yıllar Adana Altın Koza Film Festivali sinema bölümü direktörlüğünü yürütmüş olan Kadir Beycioğlu üstleniyor.
Türk sinemasının önemli gündemlerinden birini yaratan festival, bu yıl usta isimlerden oluşan güçlü yürütme kuruluyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.
Festivalin yürütme kurulunda; 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü” ve 23. Uluslararası Adana Film Festivali “Tarık Akan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” sahibi, usta sinema sanatçısı Menderes Samancılar, başarılı yapımcı Timur Savcı, yapımcı, yönetmen, televizyon programcısı ve yazar Nebil Özgentürk, akademisyen Kadir Beycioğlu, tiyatro sanatçısı ve bürokrat İsmail Timuçin yer alıyor.
İlk adım olarak; “Adana Film Festivali”ne, “Altın Koza” adını iade ederek “Adana Altın Koza Film Festivali” ismini geri kazandıran yürütme kurulu; temiz, şeffaf, hiçbir ayrım gözetmeyen, sansürsüz ve özgür bir festival hedeflediklerini belirtiyor.
Festivalde bu yıl ilk kez usta yazar Orhan Kemal’in anısına “Orhan Kemal Emek Ödülleri” verilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek olan Sevgi Korteji’nde, festival konukları halkı selamlayacak ve ortaya yine renkli görüntüler çıkacak.
|Aidiyet
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ HAKKINDA
Çukurova’nın ürünü pamuğu simgeleyen “Altın Koza Film Festivali”, ilk kez 1969 yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde gerçekleştirildi.
1973 yılına kadar beş yıl aralıksız sinemaseverlerle buluşan şenlik, ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle on sekiz yıl sürecek bir suskunluğa gömüldü.
1992 yılında Adana Belediyesi, Adanalılar ve sanat dünyasından gelen “Altın Koza yeniden canlansın” talebini sonuçsuz bırakmayarak şenliği, Türk sanat dünyasına yeniden armağan etti.
Festival, “Öğrenci Filmleri Yarışması”nı da programına ekleyerek Türkiye’de ilk kez bu alanda yarışma düzenleyen festival oldu.
1998’de gerçekleşen Adana depreminin ardından o yıl Altın Koza, bütçesini depremzedeler için kullanarak festivali düzenlememe kararı aldı.
Ardından 1999’da ise Marmara depremi nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edilmesi sonucu festival gerçekleştirilemedi ve festival bütçesi o yıl da Marmara depreminden zarar gören depremzedelere aktarıldı.
7 yıllık aranın ardından 2005 yılından bu yana kesintisiz devam eden festival, programına eklediği “Dünya Sineması” ve “Akdeniz Filmleri Seçkisi” ile uluslararası kimliğe bürünmüş “Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması”yla da bu kimliğini pekiştirdi.
1969 yılından itibaren Türk sinemasına verdiği ödüllerle destek olmayı amaçlayan festival günümüzde, sadece Çukurova Bölgesi’nin değil, ülkemizin en önemli kültür - sanat etkinliklerinden biri haline geldi.
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